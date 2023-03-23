Польща збудувала 107 км загороджень на кордоні з російською Калінінградською областю
Речниця прикордонної служби Польщі Мірослава Александрович розповіла, що уздовж Калінінградської області РФ вже збудовано 107 кілометрів загороджень
Про це інформує Wnp.pl.
"Ми побудували вже близько 107 км цього загородження", - заявила Александрович.
За словами спікерки Вармінсько-Мазурського відділу прикордонної служби Польщі, це більш ніж половина протяжності наземного відрізка кордону Польщі з Росії, який становить 198 кілометрів.
Загородження на цьому відрізку кордону почали будувати на початку листопада 2022 року, воно складається з трьох рядів колючого дроту на металевих стовпах.
Споруди будуть 2,5 метра заввишки та 3 метри завширшки. Попереду є сітка для диких звірів.
На початку квітня там розпочнуть монтувати так званий електронний бар'єр - це детальна система фіксації руху на кордоні.
"Цього року ми зафіксували один випадок незаконного перетину кордону з Росії на польський бік", - додала Мірослава Александрович.
Крім того, Польща звела паркан на кордоні з Білоруссю. Будівництво розпочали 25 січня 2021 року – після міграційної кризи на кордоні між Білоруссю та ЄС. У жовтні 2021 року кілька авіакомпаній почали звозити мігрантів (здебільшого з Іраку та Сирії) до Мінська. Білоруська влада, за підтримки озброєних прикордонників із собаками направила колону мігрантів до кордону з Польщею. Мігранти намагалися атакувати польських прикордонників, кілька груп прорвалися на територію ЄС. Польські прикордонники, а згодом і військові, намагалися зупинити нелегалів, тоді як білоруська влада постачала мігрантам щебінь, інструменти для перерізання металевих загороджень, балончики з газом. Внаслідок кризи загинуло щонайменше 14 людей, 1,5 тис. було затримано.
- У жовтні 2021 року прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що стіна на кордоні з Білоруссю зводиться, аби захиститися від міграційного шантажу режимів Лукашенка та Путіна.
- 13 червня 2022 року польські прикордонники продемонстрували відео захисних споруд на кордоні з Білоруссю. Стіна наразі має протяжність 140 кілометрів.
- 2 жовтня 2022 року Польща завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю, його протяжність склала 187 км, а висота - 5,5 м.
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