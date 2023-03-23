Про це інформує Wnp.pl.

"Ми побудували вже близько 107 км цього загородження", - заявила Александрович.

За словами спікерки Вармінсько-Мазурського відділу прикордонної служби Польщі, це більш ніж половина протяжності наземного відрізка кордону Польщі з Росії, який становить 198 кілометрів.

Загородження на цьому відрізку кордону почали будувати на початку листопада 2022 року, воно складається з трьох рядів колючого дроту на металевих стовпах.

Споруди будуть 2,5 метра заввишки та 3 метри завширшки. Попереду є сітка для диких звірів.

На початку квітня там розпочнуть монтувати так званий електронний бар'єр - це детальна система фіксації руху на кордоні.

"Цього року ми зафіксували один випадок незаконного перетину кордону з Росії на польський бік", - додала Мірослава Александрович.

Крім того, Польща звела паркан на кордоні з Білоруссю. Будівництво розпочали 25 січня 2021 року – після міграційної кризи на кордоні між Білоруссю та ЄС. У жовтні 2021 року кілька авіакомпаній почали звозити мігрантів (здебільшого з Іраку та Сирії) до Мінська. Білоруська влада, за підтримки озброєних прикордонників із собаками направила колону мігрантів до кордону з Польщею. Мігранти намагалися атакувати польських прикордонників, кілька груп прорвалися на територію ЄС. Польські прикордонники, а згодом і військові, намагалися зупинити нелегалів, тоді як білоруська влада постачала мігрантам щебінь, інструменти для перерізання металевих загороджень, балончики з газом. Внаслідок кризи загинуло щонайменше 14 людей, 1,5 тис. було затримано.