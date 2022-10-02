Польща побудувала стіну довжиною 187 км на кордоні з Білоруссю

Про це повідомляє уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин у своєму twitter.

Він заявляє, що наразі нелегальний в'їзд до країни неможливий, а польський кордон - найбільш захищений в усій Європі.

Польща відмовилася приймати росіян, які втікають від мобілізації.

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