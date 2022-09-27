Про це повідомляє Польське радіо.

За словами голови канцелярії прем'єра Польщі Матеуша Моравецького Міхала Дворчика, країна не збирається приймати прихильників російського диктатора Володимира Путіна, які після оголошення мобілізації раптом зрозуміли, що не хочуть воювати проти України.

"Ми не плануємо приймати російських громадян, які досі підтримували режим Володимира Путіна, а тепер, коли раптом з'явилася перспектива, що зможуть не лише на словах підтримувати цей режим, але й опинитися на фронті, раптом стали великими демократами й планують залишити Росію. Без сумніву, ми таких людей не підтримуватимемо", - запевнив Дворчик.

Водночас він додав, що Польща не закриватиме кордони для тих росіян, які були репресовані з огляду на свої політичні переконання чи боротьбу за права людини у Росії.

19 вересня Польща запровадила додаткові обмеження на в'їзд у країну для громадян Росії.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb