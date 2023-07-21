Десять танків Leopard, кулемети, артснаряди: Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні
Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли танки Leopard, кулемети, артилерійські снаряди та інше необхідне озброєння
Про це йдеться на сайті міністерства оборони Німеччини.
Так, Україна отримає:
- 10 танків Leopard 1А5;
- 20 кулеметів MG3 для танків і бронетехніки;
- 1035 155-мм артснарядів і димових боєприпасів;
- мостову систему та 12 причепів;
- 10 радарів;
- 16 вантажівок Zetros;
- 100 тис. аптечок.
Допомога Німеччини Україні
Країна з початку повномасштабної війни надає Україні військову допомогу. Зокрема, українські бійці одержують німецьку бронетехніку, у тому числі танки Leopard 2 та БМП Marder.
З останнього, 24 березня Німеччина передала Україні кулемети, інженерні машини та антидронові системи.
Вже у квітні країна відправила в Україну черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли вантажівки, розвідувальні дрони та боєприпаси.
14 травня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2,7 млрд євро, до якого увійшли 4 зенітних ракетних комплекси IRIS-T-SLM, 30 танків Leopard та 20 БМП Marder. А 23 травня країна передала радар для ППО TRML-4D, розвідувальні безпілотники Vector та інше.
У червні Україна отримала обіцянку про чергову партію допомоги для фронту, зокрема боєприпаси для Leopard, 66 БТР та близько 100 одиниць спецтехніки.
А вже згодом міністерство оборони Німеччини замовило у концерну Rheinmetall 20 бойових машин піхоти Marder для України. Ймовірно, БМП доставлять в країну до кінця липня.
Також у червні Німеччина оголосила про намір надати Україні 381 млн євро гуманітарної допомоги.
13 липня Німеччина передала Україні зенітки Gepard та станції керування вогнем для IRIS-T.
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