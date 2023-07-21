Про це йдеться на сайті міністерства оборони Німеччини.

Так, Україна отримає:

10 танків Leopard 1А5;

20 кулеметів MG3 для танків і бронетехніки;

1035 155-мм артснарядів і димових боєприпасів;

мостову систему та 12 причепів;

10 радарів;

16 вантажівок Zetros;

100 тис. аптечок.

Допомога Німеччини Україні

Країна з початку повномасштабної війни надає Україні військову допомогу. Зокрема, українські бійці одержують німецьку бронетехніку, у тому числі танки Leopard 2 та БМП Marder.

З останнього, 24 березня Німеччина передала Україні кулемети, інженерні машини та антидронові системи.

Вже у квітні країна відправила в Україну черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли вантажівки, розвідувальні дрони та боєприпаси.

14 травня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2,7 млрд євро, до якого увійшли 4 зенітних ракетних комплекси IRIS-T-SLM, 30 танків Leopard та 20 БМП Marder. А 23 травня країна передала радар для ППО TRML-4D, розвідувальні безпілотники Vector та інше.

У червні Україна отримала обіцянку про чергову партію допомоги для фронту, зокрема боєприпаси для Leopard, 66 БТР та близько 100 одиниць спецтехніки.

А вже згодом міністерство оборони Німеччини замовило у концерну Rheinmetall 20 бойових машин піхоти Marder для України. Ймовірно, БМП доставлять в країну до кінця липня.

Також у червні Німеччина оголосила про намір надати Україні 381 млн євро гуманітарної допомоги.

13 липня Німеччина передала Україні зенітки Gepard та станції керування вогнем для IRIS-T.