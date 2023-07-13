Зенітки Gepard та станції керування вогнем для IRIS-T: Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні
У четвер, 13 липня, Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України: туди увійшли зенітки Gepard та станції керування вогнем для IRIS-T
Про це йдеться на сайті міністерства оборони Німеччини
Зазначається, що країна додатково передала:
- 6 самохідних зенітних установок Gepard та 6 000 боєприпасів до них;
- 3 230 артилерійських снарядів калібру 155-мм і 1 184 димові боєприпаси того ж калібру;
- Броньований мостоукладач BIBER та додатковий міст до нього;
- 5 броньованих авто для захисту кордонів;
- 10 станцій керування вогнем та 10 лазерних освітлювачей цілей для IRIS-T SLM;
- Вантажівка 8x8 HX81 великої вантажопідйомності та 4 причепи;
- 24 192 патронів калібру 40-мм.
Німеччина на саміті НАТО 11 липня оголосила про новий пакет допомоги Україні: новий пакет на суму 700 млн євро включатиме дві пускові установки Patriot і 40 бойових машин піхоти Marder, 25 основних бойових танків Leopard 1 A5 і п’ять Bergepanzer 2 із промислових запасів або промислового ремонту.
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