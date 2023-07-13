Про це йдеться на сайті міністерства оборони Німеччини

Зазначається, що країна додатково передала:

6 самохідних зенітних установок Gepard та 6 000 боєприпасів до них;

3 230 артилерійських снарядів калібру 155-мм і 1 184 димові боєприпаси того ж калібру;

Броньований мостоукладач BIBER та додатковий міст до нього;

5 броньованих авто для захисту кордонів;

10 станцій керування вогнем та 10 лазерних освітлювачей цілей для IRIS-T SLM;

Вантажівка 8x8 HX81 великої вантажопідйомності та 4 причепи;

24 192 патронів калібру 40-мм.

Німеччина на саміті НАТО 11 липня оголосила про новий пакет допомоги Україні: новий пакет на суму 700 млн євро включатиме дві пускові установки Patriot і 40 бойових машин піхоти Marder, 25 основних бойових танків Leopard 1 A5 і п’ять Bergepanzer 2 із промислових запасів або промислового ремонту.