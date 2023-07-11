Пускові установки Patriot і танки Leopard: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
Німеччина на саміті НАТО 11 липня оголосила про новий пакет допомоги Україні, до якого увійдуть пускові установки Patriot, танки Leopard та інше озброєння
Про це пише CNN із посиланням на міноборони Німеччини.
Новий пакет на суму 700 млн євро включатиме дві пускові установки Patriot і 40 бойових машин піхоти Marder, 25 основних бойових танків Leopard 1 A5 і п’ять Bergepanzer 2 із промислових запасів або промислового ремонту.
Також Україна отримає 20 тис. артилерійських боєприпасів і 5 тис. 155-мм димових боєприпасів.
Крім того, Німеччина надішле систему безпілотників LUNA і пакет протимінних засобів.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що пакет озброєнь призначений для підтримки України, яка захищається від РФ.
"Цим ми робимо важливий внесок у зміцнення потенціалу витривалості України", – сказав Пісторіус.
- 10 липня Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні.
Усе про перший день саміту НАТО у Вільнюсі читайте за посиланням.
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