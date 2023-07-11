Про це пише CNN із посиланням на міноборони Німеччини.

Новий пакет на суму 700 млн євро включатиме дві пускові установки Patriot і 40 бойових машин піхоти Marder, 25 основних бойових танків Leopard 1 A5 і п’ять Bergepanzer 2 із промислових запасів або промислового ремонту.

Також Україна отримає 20 тис. артилерійських боєприпасів і 5 тис. 155-мм димових боєприпасів.

Крім того, Німеччина надішле систему безпілотників LUNA і пакет протимінних засобів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що пакет озброєнь призначений для підтримки України, яка захищається від РФ.

"Цим ми робимо важливий внесок у зміцнення потенціалу витривалості України", – сказав Пісторіус.

10 липня Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні.

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