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Зброя та гарантії безпеки для України: у Вільнюсі пройшов саміт НАТО. Усі подробиці

12 липня, 2023 середа
23:24
Світ Володимир Зеленський, саміт НАТО у Вільнюсі

Уранці 12 липня стартував другий день саміту НАТО у Вільнюсі. Однією з ключових подій цього дня стало проведення Ради НАТО - Україна, а також гарантії безпеки і додаткова зброя

Еспресо слідкував за подіями другого дня саміту. Детальніше у нашому текстовому онлайні! Проскрольте донизу, щоб прочитати найголовніше з полів саміту!

Засідання НАТО на рівні лідерів країн та урядів відбулися 11-12 липня. Уперше саміт приймала Литва. Заходи пройшли у конгрес-центрі LITEXPO. Безпеку під час заходів забезпечували тисячі військовослужбовців, небо захищали комплекси ППО Patriot і NASAMS.

У зустрічах взяли участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. До Вільнюса прибули понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців. 

Зустрічі голів держав та урядів відбулися 11 липня близько 14-ї години. 

12 липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фумідо Кішідою та головував на зустрічі лідерів країн НАТО із політичними керівниками країн Індо-Тихоокеанського регіону. Також однією з ключових подій цього дня стало проведення Ради НАТО - Україна на вищому рівні.

Трьома пріоритетами перемовин стали нові пакети підтримки для української армії на полі бою, запрошення до НАТО та гарантії безпеки для України на шляху до Альянсу.

Що розглядали на саміті у Вільнюсі

Члени Альянсу обговорили виклики, які стоять перед ними є зараз та можуть виникнути в майбутньому з огляду на агресію Росії та проблеми тероризму.

Також на зустрічах вони торкнулися тем щодо втілення нових регіональних планів оборони, моделей сил та збільшення кількості підрозділів швидкого реагування до 300 тис. військових. Було узгоджено план дій у галузі змін клімату, розширення співпраці з ЄС щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури. Також було заплановано запуск інвестиційного фонду для розробки новітніх технологій, зокрема у сфері штучного інтелекту, автономних систем, квантових технологій.

Учасники саміту розглядали й нове зобов'язання щодо інвестицій в оборону. Передбачається, що країни-члени Альянсу витрачатимуть щонайменше 2% національного ВВП щорічно на посилення власних оборонних спроможностей.

Крім того, на саміті обговорили вступ Швеції до НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг 11 липня відзначив, що вже незабаром можна буде вітати Швецію, як повноправного члена Альянсу. Раніше президент Туреччини Ердоган заявив, що Анкара схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до приєднання до Європейського Союзу. Згодом Столтенберг сказав, що Стокгольм надаватиме Анкарі допомогу у зближенні з Європейським Союзом.

Що відомо про перший день саміту та вступ України до НАТО

Зокрема, 11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників. 

Країни Альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України і заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Країни-члени наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ. Додається, що міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою Річної національної програми.  

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Вільнюського саміту НАТО за підсумками першого дня, вважає, що Альянсу не слід зволікати зі вступом України до військово-політичного блоку.

Без коментарів російської сторони щодо саміту теж не обійшлося. Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Третя світова війна все ближче. Він поскаржився на збільшення допомоги для України.

Хронологія:
22:50
12 липня, 2023 середа

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на саміті НАТО у Вільнюсі оголосив про додаткову підтримку Альянсу та України.

"На саміті прем'єр-міністр анонсував $541 млн нового фінансування та проєктів для підтримки України та посилення трансатлантичної безпеки. Нове фінансування для України спирається на понад $8 млрд багатогранної допомоги, яку Канада виділила з початку 2022 року, і спирається на заяву прем'єр-міністра, зроблену цього тижня в Латвії, щодо відновлення та розширення операції REASSURANCE - частини заходів НАТО щодо оборони та стримування у Східній Європі - та подвоєння поточної присутності Канади в країні", - повідомив сайт уряду Канади.

Канада продовжуватиме допомагати надавати Україні військову техніку та навчання, необхідні для самооборони. 

Трюдо заявив, що Канада планує розширити військову підтримку та відповісти на прямий запит України, надавши додаткові камери для дронів, а також забезпечуватиме навчання українських військових у рамках операції UNIFIER у Канаді. Зокрема влітку Королівський військовий коледж Сен-Жан прийме курсантів-офіцерів із України на інтенсивну тритижневу навчальну програму, розроблену в партнерстві з НАТО в рамках Програми вдосконалення оборонної освіти (DEEP).

Крім того, Трюдо анонсував виділення додаткових $48,8 млн до Комплексного пакету допомоги (CAP) Україні.

"Цей внесок, на додаток до $34,6 млн, оголошених у квітні 2023 року, підтримає надання Україні практичної допомоги НАТО нелетального характеру шляхом пожертвувань матеріалів, зокрема палива, мостового обладнання, пайків та першої допомоги. CAP надає Україні практичну підтримку та розбудову оборонного потенціалу, а Канада є одним із провідних учасників", - повідомляє уряд Канади.

Також Трюдо оголосив про виділення Україні додаткової допомоги на кібербезпеку в розмірі $2,7 млн для протидії кіберзлочинності.

"Канада залишається сильним і надійним союзником через свій постійний внесок у НАТО та трансатлантичну безпеку. Ми забезпечуємо військовослужбовців Збройних сил Канади сучасним обладнанням, необхідним для виконання широкого спектру операцій, включаючи навчання військовослужбовців Збройних Сил України. Канада, як і завжди, активізувала свої дії, і ми продовжуватимемо підтримувати наших союзників і партнерів зараз і в майбутньому", - сказав Трюдо

Крім того, Канада разом з Бельгією, Данією, Люксембургом, Нідерландами, Норвегією, Польщею, Португалією, Румунією, Швецією та Великою Британією підписала заяву про створення спільної коаліції для підготовки пілотів ВПС України до експлуатації та обслуговування винищувачів F-16.

"Підписуючи заяву, Канада зобов'язується сприяти багатонаціональним зусиллям з підготовки українських пілотів, техніків і допоміжного персоналу для експлуатації та обслуговування винищувачів F-16", - зазначає канадський уряд.

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22:14

Прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк заявив, що вільний світ упустив історичний момент для відновлення світового порядку на саміті у Вільнюсі.

Про це Яценюк сказав під час онлайн-дискусії на Київському Безпековому Форумі.

За його словами, водночас на саміті отримано "конкретні та практичні результати". Зокрема, йдеться про рішення країн-членів Альянсу зняти необхідність Плану дій щодо членства для України та "надати нам однокрокову формулу для отримання членства в Альянсі".

Яценюк висловив переконання, що для результату на наступному саміті НАТО у Вашингтоні Україна повинна перемогти, а тому гарантії безпекової допомоги для України є важливими.

"Дехто формулює це як гарантії безпеки, але гарантії безпеки - це лише 5-та стаття Вашингтонського договору. Все решта - це гарантії безпекової допомоги", - наголосив Яценюк.

"Зараз йдеться про довгострокову фінансову і військову допомогу Україні, щоби перемогти в цій кривавій війні. І це буде найкращою відповіддю Путіну та диктаторам на кшталт Путіна", - вважає політик.

"Гадаю, ми отримаємо набагато більше у Вашингтоні на наступному щорічному саміті НАТО. А доки цього не станеться, конче потрібно забезпечити як українську державу, так і українське військо всім, щоби відбити російську агресію, звільнити українські території і прокласти шлях до довготривалого миру в Європі", - підсумував Яценюк.

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21:43

Президент США Джо Байден заявив, що союзники не послаблюватимуть підтримку України, яка відбиває російську агресію.

На думку Байдена, президент РФ Володимир Путін в 2022 році зробив ставку на розпад НАТО, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, і думав, що демократичні лідери виявляться слабкими, проте помилився.

Президент США назвав Північноатлантичний альянс "сильнішим, енергійнішим і згуртованішим", ніж будь-коли, та зазначив, що Україна захищає свою територію "з неймовірною гідністю". 

"Я розмовляв з президентом Зеленським у Вашингтоні, Києві і тепер у Вільнюсі. І я повторюю знову: ми непохитно стоятимемо і наша підтримка України не ослабне. Путін очікував, що наш союз, наша єдність розпадеться, але він помилявся. США, Європа вийшли на підтримку України", – сказав Байден у дворі Вільнюського університету.

Американський лідер також наголосив, що наразі США і Європа стоять перед вибором, який сформує подальші десятиліття.

"Співпраця США та Європи є якорем для глобальної стабільності. Ми мусимо співпрацювати разом перед обличчям викликів. Зараз ми на роздоріжжі історії – той вибір, який ми зробимо зараз, сформує світ на десятиліття вперед. Зараз мусимо стримати агресивну війну для того, щоб стримати агресорів в майбутньому. Потрібні зусилля всіх", - сказав Байден.

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21:12

Спецпредставник США з питань України у 2017-2019 роках Курт Волкер заявив, що відсутність на саміті НАТО у Вільнюсі чіткої позиції щодо перспектив членства України заохочує президента РФ Володимира Путіна продовжувати війну.

На думку Волкер, саміт у Вільнюсі фактично став повторенням Бухаресту, коли в 2008 році було заявлено, що місце України в НАТО - у майбутньому, але не було визначено термінів і запущено відповідних процесів.

"Повторення цих невизначених слів приносить дуже багато шкоди. Це говорить Путіну: давай, воюй далі скільки хочеш. Ми мусили робити навпаки – показати, що намір Путіна відновити російську імперію не справдиться. Натомість зараз ми заохочуємо його робити це", – сказав Волкер.

Дипломат зазначив, що саміт мав подати Путіну сигнал щодо перспективи членства України.

"Ніхто не мусив думати, що НАТО надасть офіційне запрошення Україні одразу вступити до Альянсу. Це завжди було питання того, чи НАТО надає правильні сигнали Путіну стосовно перспектив того, чи стане Україна членом НАТО. На жаль, такого сигналу ми не побачили", – сказав Волкер.

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19:53

Володимир Зеленський заявив, що отримав запевнення партнерів, що підтримка України не зменшуватиметься на тлі заяви президента Чехії Петра Павела про її залежність від успіхів ЗСУ до кінця 2023 року

"Я сьогодні на саміті бачив підтримку від США, Німеччини, Франції, Польщі. Всі лідери запевнили, що будуть допомагати та підтримувати нас стільки, скільки потрібно. Але все це залежить і від того, які дії будуть у нас на полі бою", - сказав Зеленський на пресконференції за підсумками саміту НАТО. 

Він додав, що партнери запевнили його, що підтримка України не буде зменшуватися. 

"Але й ми не можемо просто стояти на місці та розраховувати, що десятиліттями нас буде хтось підтримувати. Тому бажаю усім нам успіху в цій боротьбі. Вважаю, що має бути позитивний результат", - зазначив Зеленський. 

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19:46

Володимир Зеленський заявив, що саміт НАТО, який проходить у Вільнюсі, наблизив перемогу України у війні проти Росії

"Чи цей саміт наблизив перемогу України? Так. Як? Важливий момент, дуже важливий момент, захистом нашого неба. Зараз є невеличкі кроки вперед. Не буду говорити щодо кількості "петріотів", але важливо, що це рішення прийнято. Друга історія: пов'язана з броньованими машинами. Є публічна інформація, яка вже була, нема чого приховувати. Є й інші рішення. Хотілось б мати прорив щодо артилерії. Ми обговорюємо, є позитив. Проте рішень конкретних поки немає. На це потрібен час. Потужна зброя завжди наближає перемогу", - сказав Зеленський на пресконференції, присвяченій підсумкам саміту НАТО.


 
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19:42

Володимир Зеленський відкинув можливість поступок територіями в обмін на будь-які статуси. 

"Ми ніколи не обміняємо будь-який статус на будь-які наші території. Навіть, якщо це буде одне село, в якому живе один дід. Ми не віддамо наших територій та ніколи не будемо міняти їх на заморожений конфлікт. Цього ніколи не буде. Мою позицію чітко знають наші партнери", - сказав Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі. 

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18:38

Зеленський розповів, що зустріч з Байденом тривала вдвічі довше, ніж було заплановано.   

"Дуже хороша, сильна зустріч із паном президентом США Джозефом Байденом. Зустріч щонайменше вдвічі довша, ніж планувалося, і саме така змістовна, як потрібно. Якби протокол не зупинив зустріч, ми говорили б іще довше. Усі теми: тривала підтримка, зброя, політика, НАТО. Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою", - написав Зеленський у telegram.  

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17:53

Байден під час зустрічі із Зеленським назвав українців неймовірними людьми.  

"Всі ваші люди - неймовірні. Абсолютно серйозно, усім серцем кажу. Ваша сміливість та хоробрість - ви є прикладом для всього світу. Я обіцяю вам, США роблять усе, що можливо, аби допомога вам надійшла. Оборонний сектор постійно працює", - сказав Байден.

Президент України Володимир Зеленський подякував США за підтримку, зокрема за надання касетних боєприпасів.

"Касетні боєприпаси - ви зробили дуже важке політичне рішення. Але маєте знати, що Росія з перших днів, починаючи з окупації Криму, з 2014 року використовувала таку зброю на територіях Донецької і Луганської області. Те, що ви даєте нам такі боєприпаси допоможе нам врятуватись. Я ціную те, що ви зробили", - зазначив Зеленський.


 
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17:33

У Вільнюсі відбувається зустріч Володимир Зеленського з Джо Байденом 

"У полі зору – безпека та все, що її посилює. Буде змістовно", - пообіцяв Зеленський у twitter

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