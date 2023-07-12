Еспресо слідкував за подіями другого дня саміту. Детальніше у нашому текстовому онлайні! Проскрольте донизу, щоб прочитати найголовніше з полів саміту!

Засідання НАТО на рівні лідерів країн та урядів відбулися 11-12 липня. Уперше саміт приймала Литва. Заходи пройшли у конгрес-центрі LITEXPO. Безпеку під час заходів забезпечували тисячі військовослужбовців, небо захищали комплекси ППО Patriot і NASAMS.

У зустрічах взяли участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. До Вільнюса прибули понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців.

Зустрічі голів держав та урядів відбулися 11 липня близько 14-ї години.

12 липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фумідо Кішідою та головував на зустрічі лідерів країн НАТО із політичними керівниками країн Індо-Тихоокеанського регіону. Також однією з ключових подій цього дня стало проведення Ради НАТО - Україна на вищому рівні.

Трьома пріоритетами перемовин стали нові пакети підтримки для української армії на полі бою, запрошення до НАТО та гарантії безпеки для України на шляху до Альянсу.

Що розглядали на саміті у Вільнюсі

Члени Альянсу обговорили виклики, які стоять перед ними є зараз та можуть виникнути в майбутньому з огляду на агресію Росії та проблеми тероризму.

Також на зустрічах вони торкнулися тем щодо втілення нових регіональних планів оборони, моделей сил та збільшення кількості підрозділів швидкого реагування до 300 тис. військових. Було узгоджено план дій у галузі змін клімату, розширення співпраці з ЄС щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури. Також було заплановано запуск інвестиційного фонду для розробки новітніх технологій, зокрема у сфері штучного інтелекту, автономних систем, квантових технологій.

Учасники саміту розглядали й нове зобов'язання щодо інвестицій в оборону. Передбачається, що країни-члени Альянсу витрачатимуть щонайменше 2% національного ВВП щорічно на посилення власних оборонних спроможностей.

Крім того, на саміті обговорили вступ Швеції до НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг 11 липня відзначив, що вже незабаром можна буде вітати Швецію, як повноправного члена Альянсу. Раніше президент Туреччини Ердоган заявив, що Анкара схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до приєднання до Європейського Союзу. Згодом Столтенберг сказав, що Стокгольм надаватиме Анкарі допомогу у зближенні з Європейським Союзом.

Що відомо про перший день саміту та вступ України до НАТО

Зокрема, 11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників.

Країни Альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України і заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Країни-члени наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ. Додається, що міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою Річної національної програми.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Вільнюського саміту НАТО за підсумками першого дня, вважає, що Альянсу не слід зволікати зі вступом України до військово-політичного блоку.

Без коментарів російської сторони щодо саміту теж не обійшлося. Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Третя світова війна все ближче. Він поскаржився на збільшення допомоги для України.