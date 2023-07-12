Про це Волкер сказав під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, передає "Радіо Свобода".

На думку Волкера, саміт у Вільнюсі фактично став повторенням саміту в Бухаресті в 2008 році, коли було заявлено, що місце України в НАТО - у майбутньому, але не було визначено термінів і запущено відповідних процесів.

"Повторення цих невизначених слів приносить дуже багато шкоди. Це говорить Путіну: давай, воюй далі скільки хочеш. Ми мусили робити навпаки – показати, що намір Путіна відновити російську імперію не справдиться. Натомість зараз ми заохочуємо його робити це", – сказав Волкер.

Дипломат зазначив, що саміт мав подати Путіну сигнал щодо перспективи членства України.

"Ніхто не мусив думати, що НАТО надасть офіційне запрошення Україні одразу вступити до Альянсу. Це завжди було питання того, чи НАТО надає правильні сигнали Путіну стосовно перспектив того, чи стане Україна членом НАТО. На жаль, такого сигналу ми не побачили", – сказав Волкер.

Що відомо про перший день саміту та вступ України до НАТО

11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників.

Країни Альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України і заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Країни-члени наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ. Додається, що міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою Річної національної програми.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Вільнюського саміту НАТО за підсумками першого дня, вважає, що Альянсу не слід зволікати зі вступом України до військово-політичного блоку.

Без коментарів російської сторони щодо саміту теж не обійшлося. Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Третя світова війна все ближче. Він поскаржився на збільшення допомоги для України.