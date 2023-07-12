Медведєв відреагував на перший день саміту НАТО: пророкує Третю світову війну

Про це Дмитро Медведєв написав у своєму телеграм-каналі.

Колишній очільник терористичної держави РФ скаржиться на збільшення допомоги для України.

"Військову допомогу київському режиму збільшили. Усім, що можливо: ракетами, касетними зарядами, літаками. Нічого іншого "сбрендивший" Захід придумати і не міг. Передбачуваність найвищого рівня, до ідіотизму. За фактом – глухий кут. Третя світова дедалі ближче", - написав заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв.

Що відомо про саміт НАТО та вступ України до Альянсу

Засідання НАТО на рівні лідерів країн та урядів проходить 11-12 липня. Уперше саміт приймає Литва. Заходи відбуваються у конгрес-центрі LITEXPO. Безпеку під час заходів забезпечують тисячі військовослужбовців, небо захищають комплекси ППО Patriot і NASAMS.

У зустрічах беруть участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. До Вільнюса мали прибути понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців.

У вівторок, 11 липня, саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників.