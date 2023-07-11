Про це Столтенберг заявив на пресконференції у Вільнюсі де відбувається саміт НАТО, повідомляє Еспресо.TV.

"Ми погодили вилучити ПДЧ на шляху до членства України в НАТО. Це полегшить процес вступу України до Альянсу", - сказав Столтенберг.

Він зауважив, що Україна отримає запрошення до НАТО, коли погодяться усі союзники та будуть виконані умови".

Генсек НАТО підсумував, що лідери країн-членів Альянсу ухвалили пакет підтримки для України, який передбачає: скасування вимоги щодо виконання ПДЧ щодо членства, довгострокову програму військової допомоги для модернізації української армії та повного переходу на стандарти НАТО, запуск Ради Україна - НАТО, яка має стати платформою для консультацій у кризових ситуаціях. Її перше засідання відбудеться 12 липня за участі президента України Володимира Зеленського.

Країни НАТО погодили підсумкове комюніке щодо України

У НАТО заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства.

Країни-члени НАТО наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ.

У комюніке додали, що міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою Річної національної програми. Крім того, у документі зазначають, що Альянс підтримуватиме Україну у здійсненні реформ на її шляху до майбутнього членства.

Що відомо про саміт НАТО та вступ України до Альянсу

11-12 липня у Вільнюсі вібувається саміт лідерів країн НАТО. На ньому Україна очікувала конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. Генсек НАТО Столтенберг заявляв, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. Наступного дня Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО. Президент США Джо Байден повідомив, що він не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО. 27 червня він зауважив, що Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі. А міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу до Альянсу за спрощеною процедурою.

28 червня Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини, яка передбачає, що майбутнє України - в Європейському Союзі та НАТО. Згодом посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що країни-члени Північноатлантичного альянсу близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО без ПДЧ.

4 липня президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників по НАТО запропонувати Україні спрощений вступ до Альянсу на саміті у Вільнюсі, щоб підвищити ефективність українців на полі бою. Також міністри закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау висловили сподівання, що Україну приймуть до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство у НАТО, а від настання справедливого миру виграють усі. Натомість американський президент сказав, що вважає, що питання стосовно вступу України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни проти РФ.

У неділю, 9 липня, стало відомо, що США, Велика Британія, Франція і Німеччина ведуть переговори з метою завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України напередодні саміту НАТО. А 10 липня Столтенберг і Науседа попередньо підтвердили домовленість Альянсу про скасування Плану дій щодо членства для майбутнього вступу України до НАТО.