Про це інформує Reuters.

За словами Науседи, сміливість у формулюванні перспектив щодо членства в НАТО підвищить ефективність України на полі бою, в той час, як РФ сприйматиме обережність за прояв слабкості.

"Ми не повинні соромитися приймати сміливіші рішення, тому що в іншому випадку режим Путіна вирішить, що західні союзники занадто слабкі, (що їх слід, - ред.) загнати в кут, і вони здадуться", - сказав Науседа.

Президент Литви зазначив, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україні може бути запропонована обіцянка полегшеного шляху до членства в Альянсі після війни, оскільки у свідомості лідерів країн, які з обережністю ставляться до сильніших формулювань стосовно членства України в НАТО, є "певні зрушення".

"Ми всі розуміємо, що зараз, у розпал війни, Україна не може вступити до НАТО негайно. Ми це розуміємо. Українці це розуміють. Але нам потрібно створити процедури, як діяти далі... щоб не втрачати час, якщо війна закінчиться і перемога буде на боці України".

Він також додав, що очікує появи президента України Володимира Зеленського на саміті: "Я сподіваюся, що він буде тут, і він відіграватиме важливу роль у прийнятті рішень у Вільнюсі".

Крім того, за словами Науседи, кілька країн готують додатковий пакет військової підтримки для України, про який оголосять на саміті НАТО.

Що відомо про вступ України до НАТО

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО".

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до НАТО. Згодом генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. Наступного дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.

Натомість президент США Джо Байден повідомив, що він не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО. Вже 27 червня він зауважив, що Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі. А міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу до Альянсу за спрощеною процедурою.

28 червня Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини, яка передбачає, що майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО.

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт 30 червня заявила, що країни-члени Північноатлантичного альянсу близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО без ПДЧ.