Британія підтримає спрощення вступу України в НАТО, - очільник МЗС

Про це інформує Guardian з посиланням на заяву міністра закордонних справ Джеймса Клеверла на міжнародній конференції у Лондоні Ukraine Recovery.

Клеверл зазначив, що Сполучене Королівство підтримає пропозиції, аби Україна не була зобов’язана проходити етап плану щодо членства для приєднання до Альянсу.

"Я думаю, що позиція Сполученого Королівства була б дуже позитивною, якби ми відійшли від плану дій щодо членства, визнаючи, що пропозиція як Швеції, так і Фінляндії цього не вимагала, і українці продемонстрували свою відданість реформуванню армії для вимоги членства в НАТО через їхні дії на полі бою. Я думаю, що всі союзники по НАТО це визнають", - розповів Клеверлі.

Кандидати отримують оцінки та поради для досягнення стандартів НАТО з оборони та інших справ на шляху до карти членства. Повідомляється, що якщо Україна пропустила цей етап, вона була б у тому ж положенні, що і новий член Альянсу - Фінляндія.

Нагадаємо, Північна Македонія проходила 20-річну програму перед своїм вступом у 2020 році.

Міністр закордонних справ Британії на конференції сказав, що Україна реформує свої Збройні Сили під час війни: "Ми спостерігали за її розвитком, і він був дуже швидким".

Клеверлі додав, що генсек Єнс Столтенберг на неофіційному саміті міністрів закордонних справ НАТО заявив, що насправді багато критеріїв плану дій щодо членства вже виконано.

Що відомо про вступ України до НАТО

У липні відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО".

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до Альянсу.

13 червня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО.

16 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.

Що відомо про вступ Швеції в НАТО

У травні 2022 року Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м повноправним членом Північноатлантичного альянсу.

Натомість заявку Швеції на вступ в НАТО не ратифікують Угорщина й Туреччина. Анкара звинувачує країну в "підтримці тероризму" і заявляє, що в Стокгольмі переховуються члени організацій, яких Туреччина вважає терористами.

Ще у середині березня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловив сподівання на швидку ратифікацію Анкарою протоколу щодо вступу країни в НАТО після виборів, які відбудуться у Туреччині у травні. В Ердогана підтвердили, що Туреччина повернеться до обговорення вступу Швеції у НАТО в червні.

Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.

А міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем все ще має надію, що його країна зможе приєднатися до НАТО до саміту Альянсу в липні, такої ж думки очільник Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони Швеції Йонсон.

30 травня Байден обговорив зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом входження Швеції до НАТО. Він заявив, що питання ратифікації Туреччиною шведської заявки, також обговорять на щорічному саміті у Вільнюсі.

2 червня Джо Байден заявив, що Швеція вступить до Північноатлантичного альянсу найближчим часом. Згодом Глава військової розвідки Швеції Томас Нільссон повідомив, що Російська Федерація намагається зупинити вступ країни до НАТО.