Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО

Про це повідомляє місія Швеції при НАТО у twitter.

У середу вранці посол Швеції в НАТО Аксель Вернгофф та його фінський колега Клаус Коргонен подали заявки на членство, підписані міністрами закордонних справ обох країн генеральному секретарю Альянсу Єнсу Столтенбергу.

"Історичний день. Сьогодні Фінляндія та Швеція передають генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу листи, у яких висловлюється зацікавленість країн у поданні заявки на членство в НАТО", - йдеться у повідомленні місії Швеції при НАТО.

Обидві країни вирішили відмовитись від нейтрального статусу через повномасштабну військову агресію РФ проти України.

17 травня заявку Швеції на вступ до НАТО підписала міністр закордонних справ Анн Лінде. Того ж дня парламент Фінляндії схвалив рішення про приєднання до Альянсу.

Заявки країн розгляне Рада НАТО, після чого угоду про членство Швеції та Фінляндії мають ратифікувати усі 30 країн - членів блоку.

15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО, а 16 травня Швеція оголосила, що подасть заявку на членство в Альянсі.

17 травня парламент Фінляндії підтримав вступ до блоку, прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон повідомила, що Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ 18 травня.

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