Швеція подасть заявку на членство у НАТО, - рішення уряду
Уряд Швеції ухвалив рішення про те, що держава подасть заявку на членство в Північноатлантичний Альянс
Про це оголосила прем'єр-міністр країни Магдалена Андерссон, повідомляє ЄП з посиланням на SVT.
"Ми залишаємо одну епоху і переходимо до іншої. Ми повідомимо НАТО, що хочемо стати членом Альянсу. У Швеції багато чого варто захищати, а Швецію найкраще захищати в НАТО", - заявила вона.
Майже всі партії в парламенті підтримали інтеграцію в Альянс.
- 15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО.
- Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган висловив занепокоєння з приводу того, що Швеція і Фінляндія потенційно можуть стати членами військового альянсу.
- 16 травня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков запевнив, що Москва не змириться зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО.
- 16 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що не бачить безпосередньої загрози для РФ через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.
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