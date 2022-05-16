Швеція подасть заявку на членство у НАТО, - рішення уряду

Про це оголосила прем'єр-міністр країни Магдалена Андерссон, повідомляє ЄП з посиланням на SVT.

"Ми залишаємо одну епоху і переходимо до іншої. Ми повідомимо НАТО, що хочемо стати членом Альянсу. У Швеції багато чого варто захищати, а Швецію найкраще захищати в НАТО", - заявила вона.

Майже всі партії в парламенті підтримали інтеграцію в Альянс.

15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган висловив занепокоєння з приводу того, що Швеція і Фінляндія потенційно можуть стати членами військового альянсу.

16 травня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков запевнив, що Москва не змириться зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО.

16 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що не бачить безпосередньої загрози для РФ через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.