Про це повідомляють російські ЗМІ.

"В якій формі ми будемо забезпечувати свою безпеку після зміни цієї загальної натовської конфігурації, питання окреме. Це буде залежати від того, що в практичному плані стане наслідком очікуваного приєднання Фінляндії та Швеції до Альянсу. Жодних ілюзій про те, що ми будемо з цим просто миритися, у них не повинно бути", - сказав Рябков.

Він додав, що після вступу обох країн до НАТО їхня безпека не зросте, а знизиться.

"Загальний рівень військової напруженості зросте, передбачуваності в цій сфері стане менше. Це чергова важка помилка з далекосяжними наслідками", - зазначив Рябков.

12 травня Фінляндія оголосила про намір вступити до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган висловив занепокоєння з приводу того, що Швеція і Фінляндія потенційно можуть стати членами військового альянсу.

15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО.

Також 15 травня стало відомо, що Швеція готується подати заявку на вступ у НАТО вже у вівторок, 17 травня.

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