У МЗС Росії заявили, що не миритимуться зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО
Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков запевнив, що Москва не змириться зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"В якій формі ми будемо забезпечувати свою безпеку після зміни цієї загальної натовської конфігурації, питання окреме. Це буде залежати від того, що в практичному плані стане наслідком очікуваного приєднання Фінляндії та Швеції до Альянсу. Жодних ілюзій про те, що ми будемо з цим просто миритися, у них не повинно бути", - сказав Рябков.
Він додав, що після вступу обох країн до НАТО їхня безпека не зросте, а знизиться.
"Загальний рівень військової напруженості зросте, передбачуваності в цій сфері стане менше. Це чергова важка помилка з далекосяжними наслідками", - зазначив Рябков.
- 12 травня Фінляндія оголосила про намір вступити до НАТО
- Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган висловив занепокоєння з приводу того, що Швеція і Фінляндія потенційно можуть стати членами військового альянсу.
- 15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО.
- Також 15 травня стало відомо, що Швеція готується подати заявку на вступ у НАТО вже у вівторок, 17 травня.
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