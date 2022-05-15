Швеція готується подати заявку на вступ у НАТО вже у вівторок, 17 травня, - ЗМІ

Про це повідомляє шведське видання SVD.

"Якщо все піде за планом, Швеція подасть заявку на вступ до НАТО у вівторок (17 травня, - ред)", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що згідно з планом шведської влади, заявку на членство в Альянсі мають подати у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Нагадаємо, нещодавно Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО. Парламент країни має почати обговорення рішення щодо вступу до НАТО в понеділок, 16 травня, а у вівторок, 17-го, визначитися з ратифікацією.

Після завершення Другої світової війни Швеція, як і сусідня з нею Фінляндія, дотримувалися геополітичного нейтралітету й принципово відмовлялися від членства у НАТО.

З моменту повномасштабного збройного вторгнення РФ до України (з 24 лютого 2022 року) Фінляндія та Швеція вирішили переглянути свої позиції щодо НАТО. На їхню адресу вже лунають погрози від кремлівських пропагандистів.

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