Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Фінляндії.

У спільному зверненні президент країни Саулі Нііністьо та премʼєр-міністерка Санна Марін оголосили про намір вступити до НАТО. Для цього парламент країни має проголосувати за подачу заявки на вступ.



"Навесні відбулася важлива дискусія щодо можливого членства Фінляндії в НАТО. Потрібен був час для формування внутрішньої позиції як у парламенті, так і в суспільстві в цілому. Потрібен був час для тісних міжнародних контактів як з НАТО, так і з країнами-членами, а також зі Швецією. Ми хотіли надати обговоренню необхідний простір", - йдеться у зверненні.



У оголошенні зазначається, що членство Фінляндії в НАТО посилило б безпеку країни. Фінське керівництво своєю чергою обіцяє зміцнити після вступу оборонний альянс.



"Фінляндія має терміново подати заявку на членство в НАТО. Ми сподіваємося, що національні кроки, які ще потрібні для досягнення цього рішення, будуть швидко зроблені найближчими днями", - повідомляється на сайті.

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