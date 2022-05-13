"Схожі на гостьові будинки терористів": Туреччина виступила проти вступу Швеції та Фінляндії у НАТО через прихисток для курдів
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував плани Швеції і Фінляндії на вступ до НАТО
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberler.
"У нас немає позитивної думки. Скандинавські країни схожі на гостьові будинки терористичних організацій. Ті, хто підтримує тероризм, знаходяться в парламентах цих країн", - зазначив він.
Він уточнив, що там ведуть діяльність учасники "Робочої партії Курдистану", яку Анкара вважає терористами.
Зазначимо, Туреччина є членом НАТО, тому її схвалення необхідне для вступу Швеції та Фінляндії.
- Нагадаємо, 13 квітня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зазначила, що рішення про вступ у НАТО може бути прийняте протягом найближчих тижнів.
- 15 квітня міністр з європейських справ Фінляндії Тютті Туппурайнен заявила, що досить ймовірно, що Фінляндія вступить до НАТО.
- 20 квітня парламент Фінляндії відкрив дебати про вступ до НАТО.
- У квітні шведські ЗМІ повідомили, що Стокгольм в червні подасть заявку на вступ до НАТО.
- 28 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вступ Фінляндії та Швеції в НАТО пройде швидко.
- 12 травня Фінляндія офіційно оголосила про намір вступити до НАТО
- ЗМІ повідомили, що країни можуть подати заявки 15 травня
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