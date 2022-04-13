Швеція в червні подасть заявку на вступ до НАТО, - Svenska Dagbladet
Швеція планує подати заявку на членство в НАТО на саміті Альянсу, який відбудеться наприкінці червня
Про це повідомляє Європейська правда.
За інформацією авторитетного шведського видання Svenska Dagbladet, прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон уже ухвалила рішення щодо вступу країни в НАТО. Джерела у провладній партії стверджують, що уряд планує подати заявку на приєднання до Альянсу на саміті НАТО, який відбуватиметься 29-30 червня у Мадриді (Іспанія).
Інша шведська газета Aftonbladet повідомила, що соціал-демократи скликають на 24 травня спеціальне засідання керівництва партії, на якому має бути ухвалено остаточне рішення про підтримку членства в НАТО.
Сьогодні Магдалена Андерссон на пресконференції з прем’єркою Фінляндії Санною Марін, заявила, що безпекова ситуація після російського вторгнення в Україну повністю змінилася і Швеції треба вирішити, що робити у цій ситуації.
"Це дуже важливий час в історії. Тепер є до і після 24 лютого. Безпекова ситуація повністю змінилася після російського вторгнення в Україну. І тепер ми маємо подумати, що краще для Швеції та нашої безпеки у цій ситуації. Ми проводимо дискусію між партіями у шведському парламенті і всередині моєї партії. Ми розглянемо цю ситуацію дуже серйозно і потім приймемо рішення" - сказала Андерссон.
- 13 квітня прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що країна може ухвалити рішення про вступ до НАТО найближчими тижнями.
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