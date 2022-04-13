Фінляндія може ухвалити рішення про вступ до НАТО найближичими тижнями, – прем'єрка
Думки пересічних фіннів змінилися щодо членства в НАТО через агресію Росії в Україні, відтак країна може найближчими тижнми ухвалити рішення про вступ до Альянсу
Про це заявила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін на пресконференції зі шведською колегою Магдаленою Андерссон у Стокгольмі, пише "Європейська правда".
"Все змінилося, коли Росія вторглася в Україну. Думки людей у Фінляндії, а також у Швеції, змінилися дуже сильно через російські дії. Це дуже чітко видно. І це призвело до дискусії про наш безпековий вибір, про членство в НАТО", - сказала Марін.
Уряд Фінляндії має передати до парламенту документ з аналітикою різних можливостей безпеки країни в майбутньому.
"Я не буду давати жодних термінів, коли ми ухвалимо рішення. Але я думаю, що це відбудеться досить швидко, протягом тижнів, не місяців. Думаю, всі партії, парламентські групи і президент зроблять так, щоб рішення було протягом найближчих тижнів", - зазначила Марін.
Марін також застерегла, що у процесі розгляду рішення є значні ризики щодо дій з боку Росії.
"І коли передавали звіт парламенту ми також аналізували ці ризики: гібридні загрози, кібератаки, спроби впливу у різних сферах. Але ми не повинні боятися приймати рішення", - сказала прем’єрка.
- Нагадаємо, уряди Фінляндії та Швеції мають намір приєднатися до НАТО вже влітку через напад Росії на Україну.
- Якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на членство у НАТО, Альянс здатний дуже швидко прийняти їх
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