НАТО готове якнайшвидше прийняти до Альянсу Фінляндію та Швецію

Таку заяву в ефірі телеканалу CNN зробив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, інформує "Європейська правда.

"Ми ведемо позитивний діалог із політичними лідерами Фінляндії... та зі Швецією. Звичайно, вирішувати їм, але якщо вони подадуть заявки, їх схвалять усі 30 союзників по НАТО. Ми знайдемо способи, як швидко це зробити",— заявив він.

Відзначимо, що напередодні Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що будь-яке рішення про членство країни в НАТО має бути прийняте швидко і найкраще – цієї весни.

На тлі війни в Україні підтримка членства Фінляндії різко зросла, а цільова група на чолі з міністром закордонних справ вивчає шляхи зміцнення національної безпеки, включаючи можливе членство в НАТО.

28 березня президент Фінляндії Саулі Нііністьо обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом "принципи та процедури" прийняття до Альянсу нових членів.

Схожої позиції дотримуються і в Швеції. Прем'єр-міністр Магдалена Андерссон, яка ще на початку березня заявляла про неприйнятність вступу до НАТО, тепер стверджує, що вторгнення Росії в Україну докорінно змінило безпекову ситуацію у Європі, внаслідок чого членство у НАТО стало прийнятним для Швеції.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг напередодні заявив, що країни НАТО постачатимуть Україні зброю стільки, скільки буде потрібно.

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