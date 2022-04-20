У Фінляндії почалися парламентські дебати щодо вступу в НАТО
Парламент Фінляндії відкрив дебати про вступ до НАТО. Прем'єр-міністр країни Санна Марін заявила, що рішення про подачу заявки на членство в Альянсі буде прийнято протягом декількох тижнів
Про це повідомляє The Guardian.
Фінські законодавці минулого тижня отримали на замовлення уряду "Білу книгу", в якій оцінюються наслідки від вступу в НАТО. У звіті не міститься рекомендацій, але підкреслюється, що без членства в Альянсі Фінляндія не має жодних гарантій безпеки.
У доповіді також говориться, що "стримувальний ефект" для оборони Фінляндії буде "значно більшим" у разі членства в НАТО.
За даними фінських джерел, близько половини з 200 депутатів парламенту країни підтримують вступ до НАТО, проти виступає тільки 12 законодавців.
- Нагадаємо, переважна більшість фінів підтримує вступ країни до НАТО.
- Зазначимо, раніше Міністерство закордонних справ Фінляндії заявило про готовність країни до "різних загроз" з боку Росії у разі вступу до НАТО.
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