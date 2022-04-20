У Фінляндії почалися парламентські дебати щодо вступу в НАТО

Про це повідомляє The Guardian.

Фінські законодавці минулого тижня отримали на замовлення уряду "Білу книгу", в якій оцінюються наслідки від вступу в НАТО. У звіті не міститься рекомендацій, але підкреслюється, що без членства в Альянсі Фінляндія не має жодних гарантій безпеки.

У доповіді також говориться, що "стримувальний ефект" для оборони Фінляндії буде "значно більшим" у разі членства в НАТО.

За даними фінських джерел, близько половини з 200 депутатів парламенту країни підтримують вступ до НАТО, проти виступає тільки 12 законодавців.

Нагадаємо, переважна більшість фінів підтримує вступ країни до НАТО.

Зазначимо, раніше Міністерство закордонних справ Фінляндії заявило про готовність країни до "різних загроз" з боку Росії у разі вступу до НАТО.

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