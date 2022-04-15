Народ, схоже, вже ухвалив рішення, Фінляндія з великою ймовірністю приєднається до НАТО, - міністр з європейських справ

Про це повідомляє The Guardian.

"Народ Фінляндії, схоже, вже ухвалив рішення, і величезна більшість виступає за членство Фінляндії в НАТО. Ми є парламентською демократією, тому нам необхідно обговорити це питання у нашому парламенті. Наразі я б сказала, що це дуже ймовірно, але рішення не ухвалене", - сказала вона.

За її словами, війна РФ проти України - це "тривожний сигнал".

"Кожна країна має право на власні заходи безпеки. Тому ми маємо бути дуже, дуже обережними, щоб не обмежувати наш власний простір для маневру через зовнішні фактори. Тому, хоч би що говорила Росія, ми, звичайно, чуємо це, але ми приймаємо власні рішення, виходячи з наших інтересів, наших умов, нашого розгляду загальної ситуації", - зазначила Туппурайнен.

Нагадаємо, уряди Фінляндії та Швеції мають намір приєднатися до НАТО вже влітку через напад Росії на Україну.

Якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на членство у НАТО, Альянс здатний дуже швидко прийняти їх.

13 квітня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зазначила, що рішення про вступ у НАТО може бути прийняте протягом найближчих тижнів.