Фінляндія і Швеція планують подати заявки на вступ в НАТО після 15 травня, - ЗМІ
Фінляндія та Швеція можуть почати процес вступу до НАТО після 15 травня
Про це пише Helsingin Sanomat з посиланням на свої джерела, передає ЄП.
12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єрка Санна Марін мають вперше висловитипозиції щодо вступу країни в НАТО.
14 травня мають оголосити про свою позицію соціал-демократ - і стануть відомі позиції ключових партій у парламенті.
Рішення президента та уряду має бути прийнят 15 травня. Після цього парламент маж розглянути ще одну доповідь щодо членства.
У Швеції рішення планують прийняти теж 15 травня.
- Нагадаємо, 13 квітня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зазначила, що рішення про вступ у НАТО може бути прийняте протягом найближчих тижнів.
- 15 квітня міністр з європейських справ Фінляндії Тютті Туппурайнен заявила, що досить ймовірно, що Фінляндія вступить до НАТО.
- 20 квітня парламент Фінляндії відкрив дебати про вступ до НАТО.
- У квітні шведські ЗМІ повідомили, що Стокгольм в червні подасть заявку на вступ до НАТО.
- 28 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вступ Фінляндії та Швеції в НАТО пройде швидко.
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