Фінляндія і Швеція планують подати заявки на вступ в НАТО після 15 травня, - ЗМІ

Про це пише Helsingin Sanomat з посиланням на свої джерела, передає ЄП.

12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єрка Санна Марін мають вперше висловитипозиції щодо вступу країни в НАТО.

14 травня мають оголосити про свою позицію соціал-демократ - і стануть відомі позиції ключових партій у парламенті.

Рішення президента та уряду має бути прийнят 15 травня. Після цього парламент маж розглянути ще одну доповідь щодо членства.

У Швеції рішення планують прийняти теж 15 травня.

Нагадаємо, 13 квітня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зазначила, що рішення про вступ у НАТО може бути прийняте протягом найближчих тижнів.

15 квітня міністр з європейських справ Фінляндії Тютті Туппурайнен заявила, що досить ймовірно, що Фінляндія вступить до НАТО.

20 квітня парламент Фінляндії відкрив дебати про вступ до НАТО.

У квітні шведські ЗМІ повідомили, що Стокгольм в червні подасть заявку на вступ до НАТО.

28 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вступ Фінляндії та Швеції в НАТО пройде швидко.