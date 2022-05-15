Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО

Про це фінський президент Саулі Нійністе та прем'єрка Санна Марін оголосили на брифінгу після завершення засідання. Трансляцію їхньої зустрічі з журналістами веде суспільне мовлення YLE.

"Це наше історичне рішення. Сподіваємось, коли парламент погодиться з нашою позицією, рішення матиме якнайсильнішу основу", - заявила Марін.

"Найважливішою для нас є безпека Фінляндії, але як член НАТО Фінляндія також візьме на себе відповідальність за безпеку всього Альянсу", - додала очільниця фінського уряду.

За словами Санни Марін, це рішення зміцнить Північну Європу, а також відкриє нові можливості для міжнародного співробітництва.

Парламент Фінляндії, своєю чергою, має почати обговорення рішення щодо вступу до НАТО в понеділок, 16 травня, а у вівторок, 17-го, визначитися з ратифікацією.

Заявку ж, у випадку якнайшвидшої ратифікуації, офіційно буде подано до штаб-квартири НАТО у Брюсселі в середу, 18 травня.

Як наголосив Саулі Нійністе, депутати парламенту мають виявити відповідальність за долю країни й поквапитися з ратифікацією.

Після завершення Другої світової війни Фінляндія, як і сусідня з нею Швеція, дотримувалися геополітичного нейтралітету й принципово відмовлялися від членства у НАТО.

З моменту повномасштабного збройного вторгнення РФ до України (з 24 лютого 2022 року) Фінляндія та Швеція вирішили переглянути свої позиції щодо НАТО. На їхню адресу вже лунають погрози від кремлівських пропагандистів.

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