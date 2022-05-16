Путін несподівано змінив риторику щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не бачить безпосередньої загрози для РФ через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За його словами, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО не становить безпосередньої загрози для Москви.
"Що стосується розширення, у тому числі за рахунок нових членів Альянсу - Фінляндії та Швеції, хотів би вас поінформувати: у Росії немає проблем із цими державами. Але розширення військової інфраструктури на цю територію, безумовно, викличе нашу реакцію у відповідь. Якою вона буде, ми дивитимемося виходячи з тих загроз, які для нас будуть створюватися",- сказав Путін під час виступу на саміті ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку).
14 травня Володимир Путін у розмові з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо назвав вступ країни до НАТО хибним кроком.
- 16 травня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков запевнив, що Москва не змириться зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО.
- Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав однією з причин небажання бачити Україну в НАТО територіальні суперечки з Києвом.
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