У Кремлі вигадали нову причину небажання бачити Україну в НАТО
Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав однією з причин небажання бачити Україну в НАТО територіальні суперечки з Києвом
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами Пєскова, можливий вступ України до НАТО міг би призвести до територіальних суперечок Росії з державою, яка входить до Альянсу. Він додав, що в цьому полягає різниця між вступом до НАТО України та Швеції з Фінляндією, з якими у РФ територіальних суперечок немає.
"У нас немає територіальних суперечок ні з Фінляндією, ні зі Швецією. У той час як Україна потенційно могла стати членом НАТО, і тоді у Росії виникла б територіальна суперечка з державою, яка бере участь в Альянсі, що несе величезні-величезні ризики для всього континенту", - сказав Пєсков.
- 12 травня Фінляндія оголосила про намір вступити до НАТО
- Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган висловив занепокоєння з приводу того, що Швеція і Фінляндія потенційно можуть стати членами військового альянсу.
- 15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО.
- Також 15 травня стало відомо, що Швеція готується подати заявку на вступ у НАТО вже у вівторок, 17 травня.
- 16 травня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков запевнив, що Москва не змириться зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО.
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