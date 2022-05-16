У Кремлі вигадали нову причину небажання бачити Україну в НАТО

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Пєскова, можливий вступ України до НАТО міг би призвести до територіальних суперечок Росії з державою, яка входить до Альянсу. Він додав, що в цьому полягає різниця між вступом до НАТО України та Швеції з Фінляндією, з якими у РФ територіальних суперечок немає.

"У нас немає територіальних суперечок ні з Фінляндією, ні зі Швецією. У той час як Україна потенційно могла стати членом НАТО, і тоді у Росії виникла б територіальна суперечка з державою, яка бере участь в Альянсі, що несе величезні-величезні ризики для всього континенту", - сказав Пєсков.

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