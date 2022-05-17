Фінляндія та Швеція подадуть заявки в НАТО 18 травня, - шведська прем'єрка

Про це вона сказала на пресконференції, передає Yle.

"НАТО посилює безпеку в Балтійському морі. Фінляндія та Швеція погоджуються, що ми рухаємося вперед разом. Завтра ми спільно подамо заявки на вступ в НАТО", - заявила Андерссон.

Вона пожартувала, що Швеція чекала на Фінляндію, щоб разом подати заявки на вступ до НАТО.

15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО.

16 травня офіційно стало відомо, що Швеція подасть заявку на членство у НАТО.

17 травня парламент Фінляндії підтримав вступ до Альянсу.