Фінляндія та Швеція подадуть заявки в НАТО 18 травня, - шведська прем'єрка
Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон заявила, що 18 травня Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ до НАТО
Про це вона сказала на пресконференції, передає Yle.
"НАТО посилює безпеку в Балтійському морі. Фінляндія та Швеція погоджуються, що ми рухаємося вперед разом. Завтра ми спільно подамо заявки на вступ в НАТО", - заявила Андерссон.
Вона пожартувала, що Швеція чекала на Фінляндію, щоб разом подати заявки на вступ до НАТО.
- 15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО.
- 16 травня офіційно стало відомо, що Швеція подасть заявку на членство у НАТО.
- 17 травня парламент Фінляндії підтримав вступ до Альянсу.
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