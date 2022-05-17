Парламент Фінляндії проголосував за вступ до НАТО
Парламент Фінляндії підтримав вступ до НАТО більшістю голосів
Про це повідомляє національна телерадіокомпанія Фінляндії Yle.
За вступ до НАТО проголосували 188 депутатів, а проти – лише 8.
Голосування відбулося через те, що депутат "Союзу лівих сил" Маркус Мустаярві вніс пропозицію у відповідь про відмову від приєднання до НАТО. Проте вона була відхилена більшістю.
- 15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО.
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