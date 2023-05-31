Кулеба озвучив бачення України успіху саміту НАТО у Вільнюсі

Про це Кулеба написав у Twitter.

За словами українського міністра, у своєму виступі перед головами МЗС країн НАТО він озвучив "три кроки для успіху Вільнюського саміту".

"Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО", – зазначив він.

Очікується, що порядок денний майбутнього саміту НАТО обговорюватимуть міністри закордонних справ на зустрічі в Осло, що відбудеться 31 травня – 1 червня.