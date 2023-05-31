Кулеба озвучив бачення України успіху саміту НАТО у Вільнюсі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у вівторок, 30 травня, звернувся до 31 очільника зовнішньополітичних відомств країн НАТО напередодні їхньої неформальної зустрічі в Осло
Про це Кулеба написав у Twitter.
За словами українського міністра, у своєму виступі перед головами МЗС країн НАТО він озвучив "три кроки для успіху Вільнюського саміту".
"Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО", – зазначив він.
Очікується, що порядок денний майбутнього саміту НАТО обговорюватимуть міністри закордонних справ на зустрічі в Осло, що відбудеться 31 травня – 1 червня.
- Нагадаємо, посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці: політичний та практичний, які запропонує для обговорення.
- 22 травня ПА НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим у РФ – рашизмом.
- 23 травня уряд затвердив процедуру закупівель Міноборони України за стандартами НАТО.
- Також Мінцифри розширює співробітництво з НАТО у сфері оборонних технологій та інновацій.
- 23 травня стало відомо, що Франція готова укласти з Україною угоду, спрямовану на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть захистити себе в довгостроковій перспективі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.06
Купівля 37.06Продаж 37.6
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.68
- Актуальне
- Важливе