Про це повідомив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"На сесії Асамблеї в Люксембурзі ми добилися прийняття надзвичайно сильної декларації, яка буде мати далекосяжні політичні наслідки... Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані. Там є і підтримка міжнародного трибуналу, і допомога Україні до перемоги і після неї, і засудження ідеології рашизму, і відновлення територіальної цілісності, і санкції, і репарації, і план Маршалла, і багато іншого", - написав він.

За його словами, ПА НАТО закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу, і погодити конкретні кроки для вступу.

"Фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений. Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами", - резюмував Чернєв.