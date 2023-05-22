ПА НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим у РФ – рашизмом
Парламентська асамблея НАТО на сесії в Люксембурзі одностайно визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим у РФ – рашизмом
Про це повідомив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.
"На сесії Асамблеї в Люксембурзі ми добилися прийняття надзвичайно сильної декларації, яка буде мати далекосяжні політичні наслідки... Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані. Там є і підтримка міжнародного трибуналу, і допомога Україні до перемоги і після неї, і засудження ідеології рашизму, і відновлення територіальної цілісності, і санкції, і репарації, і план Маршалла, і багато іншого", - написав він.
За його словами, ПА НАТО закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу, і погодити конкретні кроки для вступу.
"Фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений. Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами", - резюмував Чернєв.
- На початку травня Верховна Рада України визнала політичний режим у РФ рашизмом.
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