Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що "державна ідеологія російського націоналізму, більше відома як концепція "руського миру", стала основою реалізації РФ політики зовнішньої експансії з

метою відновлення російської імперії".

"Війна Росії проти України викрила всьому світові реальну сутність політичного режиму В. Путіна, як неоімперської, тоталітарної диктатури, яка наслідує найгірші практики минулого та втілює ідеї фашизму та націоналсоціалізму в сучасній версії російського фашизму (рашизму)" - ідеться у записці.

Проєкт постанови зареєстрували понад 40 народних депутатів, серед яких — представники різних політичних сил. Зокрема, там є депутати від "Слуги Народу", "Європейської Солідарності", "Батьківщини", "Голосу", груп "За майбутнє" та "Довіра".

Схвалена постанова закликає ООН, Європарламент, Парламентські Асамблеї Ради Європи, ОБСЄ і НАТО, уряди та парламенти іноземних держав підтримати засудження ідеології, політики та практики "рашизму".