Про це інформує народний депутат Олексій Гончаренко.

В Україні продовжується строк дії воєнного стану з 05:30 хвилин 20 травня строком на 90 діб.

"Рада прийняла відповідні законопроєкти №9259/9260, які були подані президентом", - прокоментував народний обранець.

Рішення про продовження мобілізації підтримало 333 народні депутати.

За постанову про подовження воєнного стану віддали 324 голоси.

Воєнний стан та загальну мобілізацію спершу оголосили з 24 лютого до 25 травня 2022 року, а відтак продовжували:

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року.

Те, що у травні Рада, ймовірно, продовжить воєнний стан і загальну мобілізацію, днями припускав народний депутат Ярослав Железняк.