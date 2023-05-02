Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації
У вівторок, 2 квітня, Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та мобілізації на 90 днів, до серпня
Про це інформує народний депутат Олексій Гончаренко.
В Україні продовжується строк дії воєнного стану з 05:30 хвилин 20 травня строком на 90 діб.
"Рада прийняла відповідні законопроєкти №9259/9260, які були подані президентом", - прокоментував народний обранець.
Рішення про продовження мобілізації підтримало 333 народні депутати.
За постанову про подовження воєнного стану віддали 324 голоси.
Воєнний стан та загальну мобілізацію спершу оголосили з 24 лютого до 25 травня 2022 року, а відтак продовжували:
- з 25 травня до 23 серпня 2022 року;
- з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;
- з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;
- з 19 лютого до 20 травня 2023 року.
Те, що у травні Рада, ймовірно, продовжить воєнний стан і загальну мобілізацію, днями припускав народний депутат Ярослав Железняк.
- Постанови президента Володимира Зеленського надійшли до Ради 1 травня.
- Раніше в парламенті пообіцяли удосконалити мобілізаційні заходи.
- Комітет ВР із питань нацбезпеки й оборони підтримав внесені президентом Зеленським постанови про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.
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