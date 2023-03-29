Про це Укрінформу розповів нардеп, представник президента в Раді Федір Веніславський.

"За результатами засідання оборонного комітету, де були всі керівники найвищого рівня, які відповідають за мобілізаційні заходи, з‘ясували, чому виникають такі неправильні ситуації, наприклад, коли військовослужбовець був одразу направлений в зону бойових дій після призову на службу. Ці питання ми взяли на контроль. Такого точно більше не буде. Винні будуть притягнені до відповідальності", – запевнив він.

Нардеп поінформував, що нині в комітеті працюють над удосконаленням процедури проведення мобілізаційних заходів, зокрема, розробляють законодавчі зміни, які сприятимуть врегулюванню питання видачі повісток військовозобов‘язаним переселенцям, які вимушено проживають не за місцем постійної реєстрації.