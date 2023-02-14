Інцидент прокоментувала Суспільному керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Вона повідомила, що нині з'ясовуються обставини події та особи, зображені на відео. При цьому Гуменюк визнала, що часом працівники військокматів поводяться некоректно.

"Ми кожного дня інструктуємо підрозділи, які виходять з рейдами в таку роботу. Але на жаль, людський фактор є людський фактор. Ми зараз розбираємося, що це таке, хто на цьому відео і чи дійсно це так, як є. Тому що у більшості випадків дійсно є некоректна поведінка персоналу, але все ж таки вона подається з додатковим присмаком коментарів, які не відповідають дійсності", — зазначила Гуменюк.

Також вона зазначила, що не на всіх відео, які "літають" мережею, зафіксовані співробітники територіальних центрів комплектування і не скрізь зображені заходи мобілізації. За її словами, інколи це відео затримання правопорушника.

"У випадку, якщо виявляються факти неправомірної поведінки нашого персоналу військового до людей, проводиться робота, службова перевірка і навіть вибачення цих людей перед особою, до якої була застосована некоректна поведінка. Але дуже багато випадків, які викривлені й відео подані вирізаними", — повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь".