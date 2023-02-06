Резніков пояснив, чому чоловікам роздають повістки на вулицях, у кафе та ТРЦ
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що працівники військкоматів вимушені роздавати повістки в громадських місцях, оскільки не всі військовозобов'язані реєструються після зміни місця проживання
Про це Резніков розповів у інтерв'ю УП.
За його словами, працівники військкоматів, вочевидь, вимушені так діяти, оскільки багато військовозобов'язаних змінили місце проживання, але не повідомили про це.
"Якщо ви військовозобов'язаний, жили в Києві, переїхали в Ужгород, у Львів, Тернопіль, Чернівці – де б ви не перебували – маєте піти та стати на облік. Не всі це роблять. Тому вони змушені щось робити. Якщо вони бачать чоловіка призовного віку, живого здорового, йому дається повістка і він зобов'язаний з'явитися. Це ж не означає, що завтра він буде мобілізований. Він має з'явитися показати документи, має бути спілкування. Може, він скаже: "Так, вік у мене призовний, але в мене є якісь застереження, або в мене четверо дітей". Окей, прийди, покажи і все", - розповів Резніков.
Він також нагадав, що за Конституцією, обов'язком громадянин України є захист своєї країни.
"Основний масив добровольців був у лютому-березні, але Конституція України існує, і в ній є обов'язок громадянина України захищати свою країну. І якщо ти військовозобов'язаний, підпадаєш під критерії, сектор безпеки й оборони має право закликати тебе до строю", - пояснив Резніков.
- 6 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.
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