Про це Резніков розповів у інтерв'ю УП.

За його словами, працівники військкоматів, вочевидь, вимушені так діяти, оскільки багато військовозобов'язаних змінили місце проживання, але не повідомили про це.

"Якщо ви військовозобов'язаний, жили в Києві, переїхали в Ужгород, у Львів, Тернопіль, Чернівці – де б ви не перебували – маєте піти та стати на облік. Не всі це роблять. Тому вони змушені щось робити. Якщо вони бачать чоловіка призовного віку, живого здорового, йому дається повістка і він зобов'язаний з'явитися. Це ж не означає, що завтра він буде мобілізований. Він має з'явитися показати документи, має бути спілкування. Може, він скаже: "Так, вік у мене призовний, але в мене є якісь застереження, або в мене четверо дітей". Окей, прийди, покажи і все", - розповів Резніков.

Він також нагадав, що за Конституцією, обов'язком громадянин України є захист своєї країни.

"Основний масив добровольців був у лютому-березні, але Конституція України існує, і в ній є обов'язок громадянина України захищати свою країну. І якщо ти військовозобов'язаний, підпадаєш під критерії, сектор безпеки й оборони має право закликати тебе до строю", - пояснив Резніков.