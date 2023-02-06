Зеленський пропонує продовжити дію воєнного стану та мобілізацію

Відповідні закони вже зареєстровані під номерами 8419 та 8420.

Згідно з текстом пояснювальної записки до законопроєкту 8419, Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні ще на 90 діб, починаючи з 19 лютого 2023 року.

Також з цієї дати пропонується продовжити й дію загальної мобілізації.