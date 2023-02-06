Зеленський пропонує продовжити дію воєнного стану та мобілізацію
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації
Відповідні закони вже зареєстровані під номерами 8419 та 8420.
Згідно з текстом пояснювальної записки до законопроєкту 8419, Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні ще на 90 діб, починаючи з 19 лютого 2023 року.
Також з цієї дати пропонується продовжити й дію загальної мобілізації.
- 16 листопада 2022 року Верховна Рада України продовжила воєнний стан і мобілізацію до 19 лютого 2023 року.
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