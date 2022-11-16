За постанови №8189 та №8190 проголосувало 294 та 297 депутатів відповідно.

"Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 19 лютого 2023 року. Це вже п’яте голосування парламенту за воєнний стан із початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і сьогодні", - прокоментував рішення ВР нардеп Ярослав Железняк.

Президент України Володимир Зеленський 8 листопада запропонував Верховній Раді продовжити мобілізацію і воєнний стан.

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