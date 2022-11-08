Відповідні законопроєкти №8189 і 8190 було зареєстровано 8 листопада.

Наразі на сайті відсутні тексти проєктів законів, але вказано, що вони одержані парламентом і вже передані на розгляд керівництву.

Термін минулого продовження мобілізації і воєнного стану спливає 21 листопада. Терміни, на які мобілізацію та воєнний стан можуть продовжити, поки не відомі. Але нардеп Ярослав Железняк припускає, що може йтись про 90 днів.

"На найближчому пленарному засіданні буде знову продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію. Відповідні документи від президента вже зареєстровані у парламенті. З високою долею ймовірності продовження буде знову на 90 днів", - написав він у Telegram.

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