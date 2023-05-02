Комітет ВР підтримав постанови про продовження воєнного стану та мобілізації
Комітет ВР із питань нацбезпеки й оборони підтримав внесені президентом Зеленським постанови про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За постанови №9259 та №9260 проголосували 18 членів комітету.
"Дія буде продовжена з 19 травня 2023 року і, дуже ймовірно, знову на 90 днів, тобто до середини серпня 2023 року", - написав Железняк.
Він зазначив, що розгляд постанов у сесійній залі відбудеться "дуже скоро".
- Постанови президента Володимира Зеленського надійшли до Ради 1 травня.
- Раніше в парламенті пообіцяли удосконалити мобілізаційні заходи.
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