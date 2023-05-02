Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За постанови №9259 та №9260 проголосували 18 членів комітету.

"Дія буде продовжена з 19 травня 2023 року і, дуже ймовірно, знову на 90 днів, тобто до середини серпня 2023 року", - написав Железняк.

Він зазначив, що розгляд постанов у сесійній залі відбудеться "дуже скоро".