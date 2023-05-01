Відповідні законопроєкти під номером 9259 та 9260 зареєстровані в парламенті сьогодні, 1 травня.

У пояснювальних записках до проєкту Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та проєкту Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" пропонується продовжити загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні з 20 травня 2023 року на 90 діб.

Це вже вшосте Верховна Рада України голосуватиме за воєнний стан і загальну мобілізацію від початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.

Воєнний стан та загальну мобілізацію спершу оголосили з 24 лютого до 25 травня 2022 року, а відтак продовжували:

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року.