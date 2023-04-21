Про це інформує нардеп Ярослав Железняк.

"На початку травня парламент знову має продовжити строк дії воєнного стану та загальної мобілізації", - заявив народний обранець.

Це буде вже шосте голосування Верховної Ради України за воєнний стан з початку повномасштабної війни РФ 24 лютого 2022 року.

У країні вже п'ять разів схвалювали воєнний стан та загальну мобілізацію:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року.

Ймовірно, парламент продовжить дії воєнного стану і мобілізації знову на 90 днів, до серпня 2023 року.