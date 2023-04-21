На початку травня в Україні ймовірно продовжать воєнний стан та загальну мобілізацію, - нардеп Железняк
Народний депутат Ярослав Железняк припустив, що у травні парламент продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні
Про це інформує нардеп Ярослав Железняк.
"На початку травня парламент знову має продовжити строк дії воєнного стану та загальної мобілізації", - заявив народний обранець.
Це буде вже шосте голосування Верховної Ради України за воєнний стан з початку повномасштабної війни РФ 24 лютого 2022 року.
У країні вже п'ять разів схвалювали воєнний стан та загальну мобілізацію:
- з 24 лютого до 25 травня 2022 року;
- з 25 травня до 23 серпня 2022 року;
- з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;
- з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;
- з 19 лютого до 20 травня 2023 року.
Ймовірно, парламент продовжить дії воєнного стану і мобілізації знову на 90 днів, до серпня 2023 року.
- 16 листопада 2022 року Верховна Рада України продовжила воєнний стан і мобілізацію до 19 лютого 2023 року.
- 7 лютого цього року Верховна Рада України схвалила закони про укази президента України Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.
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