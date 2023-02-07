В Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію
Верховна Рада України схвалила закони про укази президента України Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
Він зазначив, що Рада схвалила закони №8419 та №8420 про продовження воєнного стану в Україні. За проголосували 348 депутатів та 344 депутати відповідно.
Дія указів про воєнний стан і загальну мобілізацію в країні буде продовжена на 90 днів з 19 лютого 2023 року.
Железняк додав, що ці питання не представляв Секретар РНБО. Натомість голосування відбулося одразу. Також нардеп зазначив, що це було вже шосте голосування за воєнний стан у країні від початку повномасштабної війни.
- 6 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.67
Купівля 39.67Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 42.18Продаж 43.11
- Актуальне
- Важливе