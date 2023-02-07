В Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Він зазначив, що Рада схвалила закони №8419 та №8420 про продовження воєнного стану в Україні. За проголосували 348 депутатів та 344 депутати відповідно.

Дія указів про воєнний стан і загальну мобілізацію в країні буде продовжена на 90 днів з 19 лютого 2023 року.

Железняк додав, що ці питання не представляв Секретар РНБО. Натомість голосування відбулося одразу. Також нардеп зазначив, що це було вже шосте голосування за воєнний стан у країні від початку повномасштабної війни.