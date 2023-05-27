Про це йшлося під час зустрічі у Брюсселі очільника Мінцифри Михайла Федорова та заступника Генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеки Девіда ван Віла, інформує пресслужба уряду.

Зараз Україна залишається ідеальним майданчиком для тестування та розробки найкращих defense-tech рішень. Саме тому НАТО зацікавлені у співпраці і вже розглядає можливості для підтримки українських військових продуктів. Зокрема, розробок defense tech кластеру Brave1.

"Разом з українською хоробрістю ми відзначаємо творчість, спритність і інновації, які втілюють Збройні сили України. НАТО підтримує Україну, зокрема, в її інноваційних зусиллях. Як аматори воєнного часу, стартапи і неурядові організації допомагають перемагати російського агресора сьогодні, так само ми бачимо шлях до потужної української інноваційної екосистеми в економічному розвитку країни завтра", — сказав помічник Генсека НАТО з питань нових безпекових викликів Девід Ван Віл.

Мінцифри та НАТО розпочнуть роботу за двома напрямами: експертна підтримка НАТО українських рішень подвійного призначення та пошук способів фінансування українських інновацій, які принесуть користь Україні та Альянсу. Також у 2022 році Альянс започаткував Фонд інновацій НАТО для розвитку технологій. Фонд планує інвестувати 1 мільярд євро в стартапи, які розробляють технології подвійного призначення, що є пріоритетними для НАТО. Він розпочинає активну роботу вже цього року.

В уряді відзначають, що Україна вже має спільні напрацювання з НАТО. Система ситуаційної обізнаності Delta, яка відображає поле бою в реальному часі, була створена в Центрі інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони за стандартами НАТО.

"Це найбільша війна з часів Другої світової та одночасно – найтехнологічніша війна в історії людства. Особливу роль у протистоянні ворогу, який у рази переважає за кількістю озброєнь та особового складу, відіграють саме інновації. Започаткування Діалогу з інновацій між Україною та НАТО – важливий крок, який виведе взаємодію нашої країни та Альянсу на новий рівень. Ми також готові ділитися досвідом з союзниками. Адже уже понад рік використовуємо інновації в умовах реальних бойових дій", – зазначив Михайло Федоров.

Урядовці очікують на закріплення домовленостей у напрямі інновацій за результатами саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться в липні на рівні глав держав та урядів Альянсу.