Україна на саміті у Вільнюсі запропонує два пакети співпраці з НАТО
В контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує політичні та практичні пакети співпраці, які запропонує для обговорення
Про це під час брифінгу заявила посол України в НАТО Наталія Галібаренко, повідомляє "Європейська правда".
За її словами, у політичному пакеті, зокрема, йдеться про те, щоб вивести відносини Україна - НАТО на нову інституційну основу.
"І тут ми говоримо про те, щоб перетворити, наприклад, чинну Комісію Україна - НАТО на Раду Україна - НАТО, яка дозволить нам приймати деякі рішення і обговорювати певні рішення разом з членами Альянсу, а не окремо", – сказала дипломат.
Галібаренко розповіла, що практичний пакет передбачає, що саме для України буде створено багаторічний план, який допоможе надалі наблизити взаємосумісність України.
"Йдеться про допомогу ЗСУ і так само йдеться про велике збільшення фінансування існуючого зараз комплексного пакета допомоги", – додала вона.
Галібаренко зазначила, що йдеться про такі проєкти, як гуманітарне розмінування, медична реабілітація і поступовий перехід на зброю натівського стандарту, що також передбачатиме проведення і продовження навчань й тренувань для українських військових.
- Нагадаємо, напередодні ПА НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим у РФ – рашизмом.
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