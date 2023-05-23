Уряд затвердив процедуру закупівель Міноборони України за стандартами НАТО
Кабінет Міністрів схвалив постанову, відповідно до якої Агенція оборонних закупівель стає службою Міністерства оборони України й здійснюватиме закупівлі озброєння та військової техніки для ЗСУ
Про це повідомила пресслужба уряду у вівторок, 23 травня.
За словами міністра оборони Олексія Резнікова, рішення зробить оборонне відомство "на крок ближче до імплементації стандартів та процедур НАТО, сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів та скоротить терміни постачання товарів для потреб ЗСУ".
"Агенція, яку ми створили у 2022 році, відокремлена від апарату Міністерства, що дозволяє звести до мінімуму корупційні ризики", – зазначив він.
Міністерство оборони України залучає партнерів із Великої Британії, Норвегії та Агенції НАТО з підтримки та постачання для розбудови механізмів роботи Агенції оборонних закупівель, зазначається в повідомленні.
Агенція оборонних закупівель була створена в липні 2022 року відповідно до Закону про оборонні закупівлі, який набув чинності за два роки до того. Структура, що створювалось за зразком Агенції НАТО з підтримки й постачання, має на меті зробити закупівлі зброї для України прозорими та унеможливити корупцію.
- Нагадаємо, 12 травня Резніков протестував українські танки "Оплот" і повідомив, що Міноборони замовить їх для ЗСУ.
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