Про це інформує пресслужба Міністерства оборони.

В ході робочого візиту на Харківщину міністр оборони провів тестування танку "Оплот".

"Я переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ "Оплот". На фронті обов’язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність – це збереження життя наших захисників і захисниць. Щоб вони могли захищати нас, щоб вони не втрачали своє здоров’я, їм потрібна броньована техніка. Я люблю кухню і музику різних народів світу, але в промисловості я залишаюся промисловим українопротекціоністом. Саме тому ухвалено рішення, що МОУ замовить у "Укроборонпрому" для українського війська "Оплоти", — сказав міністр.

Окрім того, в рамках візиту міністр нагородив відзнаками співробітників одразу декількох підприємств "Укроборонпрому" за внесок в обороноздатність України. Він зазначив, що "Укроборонпром" є надійним партнером на шляху до перемоги.

"Перші місяці повномасштабного вторгнення Україна вистояла завдяки героїзму Сил безпеки та оборони України, а також безперервній роботі підприємств "Укроборонпрому". Адже перші зразки важкого західного озброєння Україна почала отримувати лише наприкінці минулорічної весни", - додав Резніков.