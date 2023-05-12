Резніков протестував українські танки "Оплот" і повідомив, що Міноборони замовить їх для ЗСУ
Під час візиту до Харківської області міністр оборони заявив, що "Укроборонпром" є надійним партнером на шляху до перемоги
Про це інформує пресслужба Міністерства оборони.
В ході робочого візиту на Харківщину міністр оборони провів тестування танку "Оплот".
"Я переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ "Оплот". На фронті обов’язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність – це збереження життя наших захисників і захисниць. Щоб вони могли захищати нас, щоб вони не втрачали своє здоров’я, їм потрібна броньована техніка. Я люблю кухню і музику різних народів світу, але в промисловості я залишаюся промисловим українопротекціоністом. Саме тому ухвалено рішення, що МОУ замовить у "Укроборонпрому" для українського війська "Оплоти", — сказав міністр.
Окрім того, в рамках візиту міністр нагородив відзнаками співробітників одразу декількох підприємств "Укроборонпрому" за внесок в обороноздатність України. Він зазначив, що "Укроборонпром" є надійним партнером на шляху до перемоги.
"Перші місяці повномасштабного вторгнення Україна вистояла завдяки героїзму Сил безпеки та оборони України, а також безперервній роботі підприємств "Укроборонпрому". Адже перші зразки важкого західного озброєння Україна почала отримувати лише наприкінці минулорічної весни", - додав Резніков.
- Резніков розповів, як Воллес за кавою переконав Пісторіуса передати Україні танки. Бен Воллес переконав новопризначеного очільника оборонного відомства ФРН Бориса Пісторіуса дозволити навчання ЗСУ військових на "леопардах" у Німеччині у січні 2023 року під час кава-брейку на засіданні "Рамштайну".
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