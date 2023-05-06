Про це заявив очільник міноборони України Олексій Резніков у коментарі РБК-Україна.

За словами українського міністра оборони, Бен Воллес переконав новопризначеного очільника оборонного відомства ФРН Бориса Пісторіуса дозволити навчання ЗСУ військових на "леопардах" у Німеччині у січні 2023 року під час кава-брейку на засіданні "Рамштайну", що дало вирішальний поштовх для того, аби Берлін наважився ухвалити рішення про передачу танків Україні.

"На одному з "Рамштайнів" ми запропонували танковий кава-брейк. Залишилось 15-16 країн. Вже був Пісторіус, два дні як міністр. Він залишився. Тоді він сказав, що щодо Leopard немає політичного рішення. Бен Воллес запропонував: ми ж на Challanger українців навчатимемо на німецьких полігонах, давайте заразом і на "леопардах" тоді. Борис Пісторіус каже: навчання – ну, я не бачу проблем, давайте", - розповів Резніков.

Він додав, що запропонував сказати про це на пресконференції за підсумками "Рамштайну".

"Ми сказали. І я пам'ятаю, наприкінці того "Рамштайну", я у своїй заключній промові кажу: дякую за продуктивний день, і мені здається, я вже чую, як у залі гарчать "леопарди". Всі посміхнулися, всі все зрозуміли – і дивляться на Пісторіуса. І за кілька днів була заява Шольца, що вони вже дають нам танки", – розповів Резніков.