Резніков розповів, як Воллес за кавою переконав Пісторіуса передати Україні танки
Міністр оборони Британії Бен Воллес зіграв важливу роль, аби переконати Німеччину передати Україні танки Leopard
Про це заявив очільник міноборони України Олексій Резніков у коментарі РБК-Україна.
За словами українського міністра оборони, Бен Воллес переконав новопризначеного очільника оборонного відомства ФРН Бориса Пісторіуса дозволити навчання ЗСУ військових на "леопардах" у Німеччині у січні 2023 року під час кава-брейку на засіданні "Рамштайну", що дало вирішальний поштовх для того, аби Берлін наважився ухвалити рішення про передачу танків Україні.
"На одному з "Рамштайнів" ми запропонували танковий кава-брейк. Залишилось 15-16 країн. Вже був Пісторіус, два дні як міністр. Він залишився. Тоді він сказав, що щодо Leopard немає політичного рішення. Бен Воллес запропонував: ми ж на Challanger українців навчатимемо на німецьких полігонах, давайте заразом і на "леопардах" тоді. Борис Пісторіус каже: навчання – ну, я не бачу проблем, давайте", - розповів Резніков.
Він додав, що запропонував сказати про це на пресконференції за підсумками "Рамштайну".
"Ми сказали. І я пам'ятаю, наприкінці того "Рамштайну", я у своїй заключній промові кажу: дякую за продуктивний день, і мені здається, я вже чую, як у залі гарчать "леопарди". Всі посміхнулися, всі все зрозуміли – і дивляться на Пісторіуса. І за кілька днів була заява Шольца, що вони вже дають нам танки", – розповів Резніков.
- 24 січня 2023 року стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив погодити постачання бойових танків в Україну та дозволити це зробити союзникам.
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