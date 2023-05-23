Франція готова укласти угоду з Україною щодо надання їй гарантій безпеки
Франція готова укласти з Україною угоду, спрямовану на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі
Про це йдеться в повідомленні МЗС Франції.
"Франція готова укласти з Україною угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі та запобігти можливій майбутній агресії, як це підтвердили наші лідери в декларації 36-го франко-британського саміту", - повідомила пресслужба відомства.
Зазначається, що Франція разом із партнерами продовжує обдумувати найкращий спосіб підтримки України в усіх сферах.
- У грудні минулого року президент Франції Еммануель Макрон у телеефірі заявив про гарантії безпеки для Росії, якщо вона погодиться на переговори з Україною.
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