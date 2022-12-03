Макрон заявив про необхідність гарантій безпеки для Росії
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що архітектура безпеки Європи повинна включати гарантії для Росії, зокрема - неможливість розширення НАТО
Про це він сказав під час інтерв'ю телевізійному каналу TF1.
За його словами однією з тем переговорів України та Росії стане тема НАТО, зокрема неможливості розширення Альянсу. Макрон вважає, що майбутня архітектура безпеки Європи повинна включати й гарантії для Росії.
Разом з тим, на його думку, Україна сама повинна вирішувати, коли розпочинати переговори з Росією та за яких умов.
“Як ви думаєте, коли нам довелося пережити захоплення Ельзасу й Лотарингії, ми б хотіли, щоб лідер світу сказав нам зробити те чи те? Це Український народ має вирішувати сам і вирішувати, за яких умов, як, коли, а не від нас”, - підкреслив політик.
При цьому він додав, що Європа не залучена у війну і не приймає її, але від неї залежить майбутня безпека ЄС.
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